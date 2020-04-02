События

19:03 02.04.2020

В Ривненской области Covid-19 заболел монах после общения с вернувшимся из Италии человеком – обладминистрация

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В Ривненской области Covid-19 заболел монах после общения с вернувшимся из Италии человеком – обладминистрация

В Ривненской области в среду, 1 апреля, подтверждено 4 новых случая коронавирусного заболевания Covid-19, в том числе 41-летний монах, житель Здолбуновского района, который встречался с человеком, приехавшим из Италии.

Как сообщается на сайте Ривненской областной государственной администрации, круг контактных лиц уже установлен.

Еще трое заболевших связаны с больной из города Ривне – сотрудницей библиотеки. Covid-19 обнаружили у ее супруга, сына и коллеги по работе.

"В Ривненской области по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 19 случаев заболевания Covid-19, 3 из них летальные. Инфицирования обнаружены в городе Ривне, Ривненском, Сарненском и Здолбуновском районах", - говорится в сообщении.

В Сарненской центральной районной больнице проходят лечение девять пациентов, в Ривненской городской больнице - семь.

"В Ривненском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов пока проверяют 24 подозрений на Covid-19. Большинство - из городов Ривне, Дубно, Заричненского, Рокитновского и Сарненского районов", - рассказали в обладминистрации.

Теги: #коронавирус #ривненская_область
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