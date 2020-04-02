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18:53 02.04.2020

Борьба против пандемии будет полностью бесполезной, если не вести ее глобально, считают в ЕС

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Борьба против пандемии будет полностью бесполезной, если не вести ее глобально, считают в ЕС

Борьба против пандемии коронавируса будет полностью бесполезной, если вести ее в одной стране или даже группе стран, поэтому Европейский союз намерен действовать глобально.

"Иначе мы получим вторую волну пандемии, которая придет из-за границы, особенно из соседних стран и других государств мира", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в четверг.

"Было бы ошибкой полагать, что все во внешней политике вернется к прежнему состоянию, - отметил он. - Геополитические последствия пандемии уже есть, и мы должны определиться, как ЕС будет вести себя в новой геополитической обстановке".

Он сообщил, что видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 3 апреля, будет почти полностью посвящена международным последствиям пандемии.

Международное сотрудничество и глобальный подход к их преодолению будет одним трех направлений работы союзного внешнеполитического ведомства, которые предложил обсудить глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Два других направления: возвращение граждан ЕС, застрявших в третьих странах, и консульская координация между странами ЕС; а также позитивное информирование о работе ЕС и противодействие дезинформации.

"Международное сотрудничество ЕС сосредоточено на главной цели - борьбе против эпидемии в странах союза, - отметил этот чиновник. - Но мы понимаем, что борьба будет полностью бесполезной, потому что мы получим вторую волну пандемии, которая придет из соседних и других стран мира".

"Мы должны бороться с пандемией здесь и помогать другим странам, - продолжил он. - Действия ЕС должны быть глобальными, с особым вниманием к наиболее уязвимым странам, которые страдают от конфликтов или находятся в трудном положении. Мы будем работать с ООН, с международными финансовыми организациями".

Он сообщил, что на 8 апреля намечено совещание Борреля с министрами международной помощи в целях развития ряда стран ЕС на тему помощи зарубежным странам.

Совет ЕС по иностранным делам 3 апреля во второй раз пройдет в форме видеоконференции. Предыдущий был 23 марта. Он неформальный, и на нем не будет принято официальных документов. Они будут приняты позднее письменной процедурой. В частности, речь идет о начале морской операции ЕС в Средиземном море по контролю над соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

Теги: #ес #коронавирус
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