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18:34 02.04.2020

Мекка и Медина закрываются для внешнего мира

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Мекка и Медина закрываются для внешнего мира

Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей полностью закрываются на въезд и выезд на 24 часа с четверга и до принятия особого решения.

Перемещение в городах также значительно ограничено и разрешено для населения лишь с 6:00 до 15:00 при соблюдении ряда правил.

Как сообщает саудовское информационное агентство WAS со ссылкой на министерство внутренних дел страны, в целях борьбы с коронавирусом жителям городов разрешено перемещаться по территориям их районов лишь для получения медицинских услуг, приобретения лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.

Кроме того, в пределах жилых районов можно покидать дома для получения банковских услуг, в том числе и через банкоматы.

Разрешено перемещение в пределах района на автомобиле для указанных выше целей при условии, что кроме водителя в нём будет находиться только один пассажир. Присутствие детей на улицах запрещено. Свободное перемещение по городу разрешено лишь сервисам срочной доставки товаров и питания, а также различным городским и центральным спецслужбам.

Мекка является главным центром паломничества для мусульманского мира. В центре Мекки находится основная и крупнейшая в мире мечеть Аль-Харам, во внутреннем дворе которой располагается главная святыня ислама - Кааба.

Немусульманам в Мекку въезд запрещён законом страны.

Медина - второй священный город ислама после Мекки. Её религиозное значение велико из-за присутствия в ней святыни, известной как купол пророка, или "зелёный купол" - могилы пророка Мухаммеда и первых двух праведных халифов.

Первая мечеть ислама также находится неподалёку от Медины и называется Мечеть Аль-Куба.

Ранее саудовские власти запретили въезд в страну паломникам с целью совершения умры (малого хаджа - ИФ). Сейчас в королевстве, по некоторым данным, находится около 1200 человек, которые совершали малый хадж и были вынуждены остаться на её территории после отмены властями авиационного, наземного и морского сообщения для борьбы с пандемией.

В настоящее время представители саудовских властей дают понять мусульманскому миру, что не стоит спешить с оформлением документов для совершения большого паломничества (хаджа) в 2020 году, пока не ясны перспективы борьбы с коронавирусом. Сезон хаджа в этом году запланирован с 28 июля по 2 августа.

В настоящее время во многих мусульманских странах отменены массовые отправления религиозных обрядов, в том числе пятничные молитвы.

По данным министерства здравоохранения Саудовской Аравии на четверг, общее число зараженных COVID-19 в королевстве за последние сутки возросло на 165 человек до 1885.

Число умерших от коронавируса в королевстве возросло на 5 человек и составило в общей сложности 21 человек.

В то же время за последние сутки зафиксировано 64 новых случаев выздоровления, их общее число достигло 328.

Теги: #медина #ислам #коронавирус #мекка
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