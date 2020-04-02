Более 50 украинских фур застряли на турецко-болгарской границе из-за решения Турции об обязательном карантине для водителей

На границе Турции заблокированы более 50 фур с украинскими водителями, которым не позволяют продолжить дорогу из-за решения турецкого правительства закрыть границы для граждан государств, где зафиксированы случаи коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Предложение турецкой стороны – обязательный карантин на 14 дней для всех украинских водителей.

В Министерстве инфраструктуры выразили надежду на то, что проблема будет решена после разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой президент Турции заверил, что в ближайшее время ситуация с украинскими перевозчиками на турецко-болгарской границе будет решена.