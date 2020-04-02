В Харьковской области умер мужчина с подозрением на Covid-19

В Харьковской области в течение четверга, 2 апреля, зарегистрировано три новых случая заболевания Covid-19, в том числе и у ребенка дошкольного возраста.

"Подозрения зарегистрированы у ребенка-дошкольника из Лозовой (он сейчас на самоизоляции), у харьковчанина младше 30 лет (он в областной инфекционной больнице) и у безработного из Харьковского района, которого доставили "скорой" в областную инфекционную больницу, где он умер", - сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

Таким образом, по состоянию на вечер четверга в области зарегистрирован один подтвержденный случай Covid-19 и 15 подозрений. Девять человек с подозрением находятся в областной инфекционной больнице, один умер, пять - на самоизоляции.