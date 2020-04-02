41% украинцев считают действия власти в связи с эпидемией Covid-19 оптимальными и адекватными, 60% поддерживают Зеленского

7% украинцев расценивают действия власти на текущую ситуацию с эпидемией коронавирусной болезни Covid-19 как радикальные, 41% - как оптимальные и адекватные, 49% - как недостаточные, свидетельствуют результаты роллингового опроса, проведенного компанией "Research & Branding Group" в рамках проекта "Рубикон" с 28 марта по 1 апреля.

При этом 34% опрошенных выразили недоверие власти, 32% - поддержку, 12% - безразличие, 8% - уважение, 4% - ненависть.

Оценивая текущие действия власти, 60% заявили, что одобряют действия президента Украины Владимира Зеленского (30% не одобряют), 24% одобряют действия премьер-министра Дениса Шмыгаля (20% не одобряют, 24% о нем ничего не знают), 38% одобряют действия председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (21% не одобряют, 15% опрошенных о нем не знают).

Касательно других политиков, то деятельность министра внутренних дел Украины Арсена Авакова положительно оценивают 19% опрошенных (36% отрицательно), лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 17% положительно и 47% отрицательно, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 15% положительно и 56% отрицательно.

В ходе удаленного CATI-опроса роллингового формата с 28 марта по 1 апреля включительно было опрошено 1000 респондентов (по 200 каждый день) репрезентативно полу, возрасту, населенному пункту и региону проживания.

Таким образом накапливается массив данных, состоящий из результативных ежедневных массивов, что позволяет не только получать оперативные данные, а и отслеживать их динамику. При окончании проекта планируется выйти на выборку в 1600 респондентов и проанализировать результаты исследования в нескольких векторах.