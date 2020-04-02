На въездах в Тернополь обустраивают КПП для температурного скрининга прибывающих в город

В Тернополе обустраивают контрольно-пропускные пункты на въездах в город для проведения температурного скрининга водителей и пассажиров.

"Работники КПП имеют право: провести температурный скрининг водителю и пассажирам, выяснить историю путешествий и причины конкретной поездки; при выявлении людей с повышенной температурой тела в пределах 37,1-38,0°C, работники КПП будут рекомендовать обратиться к семейному врачу или на "горячую линию" 0984415981", - сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в соцсети Facebook.

Отмечается, что при выявлении повышенной температуры тела более 38°C работники КПП будут предлагать водителям и пассажирам оставаться на месте до прибытия бригады экстренной медицинской помощи.

КПП будут работать днем с 7:00 до 19:00. В ночное время профилактические и противоэпидемические меры будут осуществлять автопатрули.