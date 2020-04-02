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17:30 02.04.2020

Минздрав утвердил единый протокол лечения Covid-19 в Украине

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Минздрав утвердил единый протокол лечения Covid-19 в Украине

Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью, сообщил глава ведомства Максим Степанов в видеообращении на странице Минздрава в Facebook.

"Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран",- отметил он в четверг.

Степанов также подчеркнул, что для безопасности украинцев были усилены карантинные меры, а для медиков, задействованных в лечении пациентов с Covid-19, введено повышение оплаты работы.

"К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой",- добавил министр здравоохранения.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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