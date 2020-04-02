События

17:05 02.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, все - "импортированы" из-за границы

1 мин читать
За сутки в материковом Китае выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом, все - "импортированы" из-за границы

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались шесть человек, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 318 человек, зарегистрировано 81 589 случаев заболевания, из них 841 - завозной.

За минувшую среду было выявлено 55 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 17 - "импортированы". Всего насчитывается 1 075 бессимптомных больных (226 прибыли из-за заграницы).

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 863 человека, состояние 429 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 76 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 135 случаев заболевания: в Гонконге - 765 (при четырех летальных исходах), в Макао - 41, на Тайване - 329 (пять летальных исходов).

Теги: #коронавирус #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 02.04.2020
Авиакомпания SkyUp не планирует выполнять спецрейсы 3 апреля для эвакуации украинцев из-за рубежа

Авиакомпания SkyUp не планирует выполнять спецрейсы 3 апреля для эвакуации украинцев из-за рубежа

17:30 02.04.2020
Минздрав утвердил единый протокол лечения Covid-19 в Украине

Минздрав утвердил единый протокол лечения Covid-19 в Украине

16:04 02.04.2020
В Таиланде вводят комендантский час для борьбы с коронавирусом

В Таиланде вводят комендантский час для борьбы с коронавирусом

15:59 02.04.2020
В ВОЗ призывают не допускать негативного влияния ограничительных мер из-за COVID-19 на психику людей

В ВОЗ призывают не допускать негативного влияния ограничительных мер из-за COVID-19 на психику людей

14:59 02.04.2020
Зеленский: мы проверим больницы касательно получаемых ими от центральной власти спецсредств против COVID-19

Зеленский: мы проверим больницы касательно получаемых ими от центральной власти спецсредств против COVID-19

14:41 02.04.2020
Посольство Украины в США обратилось к Илону Маску с просьбой передать Украине аппараты ИВЛ

Посольство Украины в США обратилось к Илону Маску с просьбой передать Украине аппараты ИВЛ

14:30 02.04.2020
В Тернопольской области количество заболевших COVID-19 возросло до 111 человек, 7 детей в больнице

В Тернопольской области количество заболевших COVID-19 возросло до 111 человек, 7 детей в больнице

14:13 02.04.2020
Нацкомифнуслуг уточнила требования к работе небанковских финучреждений в период карантина

Нацкомифнуслуг уточнила требования к работе небанковских финучреждений в период карантина

14:13 02.04.2020
Еврокомиссия предлагает направить 100 млрд евро в виде займов на схему защиты рабочих мест

Еврокомиссия предлагает направить 100 млрд евро в виде займов на схему защиты рабочих мест

14:05 02.04.2020
Минобразования опровергает информацию о якобы продолжении общенационального карантина до 15 мая и отмену ВНО

Минобразования опровергает информацию о якобы продолжении общенационального карантина до 15 мая и отмену ВНО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав утвердил единый протокол лечения Covid-19 в Украине

Мониторинговая миссия ООН считает, что закон об амнистии евромайдановцев мешает расследованию

МККК в Украине готов посещать задержанных на неподконтрольных территориях, если будет предоставлен такой доступ

Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 может привести к катастрофе

МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

ПОСЛЕДНЕЕ

В Грузии из-за коронавируса запрещена онлайн-продажа непродовольственных товаров

В инциденте в здании Госрезерва были нарушены только правила пропускного режима во время карантина

Мониторинговая миссия ООН считает, что закон об амнистии евромайдановцев мешает расследованию

Представители политпартий захватили главный офис Госрезерва с целью блокирования его работы, заявляют в Агентстве

Представители политпартий захватили главный офис Госрезерва с целью блокирования его работы, заявляют в Агентстве

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Песок, Павлополя и Авдеевки

Посольство США отдает должное бойцам ВСУ, воюющим на Донбассе, несмотря на угрозу коронавируса

Мэр Киева призывает Минздрав включить медиков "скорой" в категорию для дополнительных выплат в условиях коронавируса

Кличко: в Киеве 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, всего 161 заболевший

В ВОЗ советуют "самоизолированным" воздержаться от курения и спиртного

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА