В Таиланде вводят комендантский час для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча вводит в стране комендантский час в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает в четверг онлайн-газета The Nation Thailand.

Комендантский час вводится с 3 апреля и будет действовать с 22:00 до 04:00.

Меры не распространяются на медработников, на тех граждан, кто работает в ночную смену, занимается перевозкой продовольственных товаров и топлива, посылок, доставляет граждан в места карантина, а также тех, кому нужно добраться до аэропорта.

За нарушение правил грозит штраф, а также тюремный срок до двух лет.

В Таиланде за сутки выявили 104 новых случая коронавируса, общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 1875, умерли 15 человек.