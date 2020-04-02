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15:29 02.04.2020

В инциденте в здании Госрезерва были нарушены только правила пропускного режима во время карантина

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В инциденте в здании Госрезерва были нарушены только правила пропускного режима во время карантина

В полиции Киева определяют квалификацию правонарушения, совершенного группой лиц в четверг утром в помещении Государственного агентства резерва Украины и добавляют, что в инциденте были нарушены только правила пропускного режима во время карантина.

"В настоящее время полиция определяется с квалификацией правонарушения. Были нарушены правила пропускного режима во время карантина, никаких других правонарушений совершено не было", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в главке полиции Киева в четверг днем.

В ведомстве рассказали, что в 9.00 четверга к зданию Госрезерва пришла группа людей в количестве до 10 человек - общественных активистов, представителей благотворительного фонда, блогеров, - с намерением подать заявление. Охранник на входе сказал им, что без защитных масок входить в помещение нельзя, поскольку это является нарушением пропускного режима, и не пропустил их.

В итоге они зашли в вестибюль, передали заявление на имя главы Госрезерва.

"Так как они нарушили пропускной режим, охрана вызвала наряд патрульной полиции. До приезда патрульной полиции в помещении уже никого не было, они все ушли. Все работает, функционирует, никаких нарушений больше нет. Охранник же написал рапорт на имя своего руководства, что имел факт нарушения пропускного режима", - рассказали агентству.

Ранее в четверг в пресс-службе Госрезерва заявили, что неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты вторглись в помещение Государственного агентства резерва Украины, что может привести к полной остановке работы Госрезерва.

"В результате захвата было изувечено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19. Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", - говорится в заявлении пресс-службы Госрезерва.

"На просьбы охраны не нарушать режим каратнина и покинуть помещение, они категорически отказались и вызвали патруль полиции. Неизвестно зафиксировал ли патруль нарушение неизвестными запрета собираться больше 10 человек, тем более в помещении менее 40 м.кв", - рассказали в Госрезерве.

В пресс-службе рассказали, что после отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина. Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет руководителя агентства.

"На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к главе Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски. В свою очередь им было сообщено, что ящик для обращений находится на первом этаже и вовсе не обязательно вторгаться в помещение, которое является режимным объектом", - говорится в сообщении.

Что касается масок, то в пресс-службе отмечают, что Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс. масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.

"В то время, когда страна требует максимальной сплоченности и слаженности действий с целью уменьшения последствий эпидемии COVID-19, некоторые политические партии пытаются получить политические дивиденды, выступая заказчиками подобных провокаций. Попытки втянуть Государственное агентство резерва Украины в свои политические игры, использовав в своих интересах, продолжаются в течение последних трех месяцев, но особую циничность они приобрели сегодня", - заявляют в Госрезерве.

Теги: #полиция #госрезерв
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