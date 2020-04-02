Зеленский: мы проверим больницы касательно получаемых ими от центральной власти спецсредств против COVID-19

На традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса в стране участники обсудили необходимость справедливого распределения специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организовывает центральная власть.

"К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы касательно того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг.

В информации отмечается, что сейчас количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 804, из них за последние сутки зафиксировано 135 новых случаев.

Из 20 погибших украинцев почти все имели хронические болезни в тяжелой форме, в том числе сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет и др, сообщили на совещании.

"Надо постоянно говорить о группах риска и подчеркивать, что мы все - и власть, и общество - должны беречь наших стариков и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Акцент на этом надо делать постоянно", - отметил Зеленский.