В Тернопольской области количество заболевших COVID-19 возросло до 111 человек, 7 детей в больнице

В Тернопольской области по состоянию на утро четверга количество заболевших COVID-19 возросло до 111 человек, семеро инфицированных коронавирусом детей находтся в больнице, сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Фейсбуке.

"Плюс 5 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 11:00 2 апреля. В общем в области 111 больных. 17 случаев остаются под подозрением", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Тернопольской городской детской больнице по состоянию на 10:00 2 апреля на лечении находится 11 пациентов с подтвержденным COVID-19, семеро из них - дети.

Также в Тернопольской городской больнице №3 на изоляции находится трое жителей Тернополя, контактных с больными COVID-19. На самоизоляции находится 449 жителей Тернополя.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, в Украине в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины.

В Тернопольская области было зафиксировано - 106 случаев.