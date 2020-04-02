Еврокомиссия предлагает направить 100 млрд евро в виде займов на схему защиты рабочих мест

Европейская комиссия (ЕК) предложила в четверг новый механизм поддержки занятости и предприятий в связи с кризисом COVID-19, тяжело отразившемся на экономике, объявила в Брюсселе на пресс-конференции, передававшейся по видеосвязи, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о создании инструмента солидарности SURE с активом в 100 млрд евро, чтобы "помочь работникам сохранить свои доходы, а предприятиям оставаться на плаву". Также предлагается перенаправить все имеющиеся средства структурных фондов на противодействие последствиям пандемии коронавируса.

"Для этого кризиса коронавируса годится только самая сильная реакция. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Каждый доступный евро в бюджете ЕС будет перенаправлен на решение кризиса, каждое правило будет упрощено, чтобы обеспечить быстрое и эффективное финансирование. С новым инструментом солидарности мы мобилизуем 100 млрд евро, чтобы люди могли работать. Тем самым мы объединяем усилия с государствами-членами для спасения жизней и защиты средств к существованию. Это европейская солидарность", - заявила фон дер Ляйен.

Новый инструмент предоставит до 100 млрд евро в виде займов странам, которые в них нуждаются, чтобы гарантировать, что работники получают доход, а предприятия сохраняют свой персонал. Это позволит людям продолжать оплачивать аренду жилья, счета и покупки продуктов питания и обеспечит столь необходимую стабильность для экономики, объяснила глава ЕК.

Кредиты, объясняют в Еврокомиссии, будут основаны на гарантиях, предоставляемых государствами-членами, и будут направлены туда, где они наиболее необходимы. Все государства-члены смогут использовать их, но в первую очередь они предназначены наиболее пострадавшим.