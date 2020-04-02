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13:45 02.04.2020

Представители политпартий захватили главный офис Госрезерва с целью блокирования его работы, заявляют в Агентстве

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В четверг утром неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты вторглись в помещение Государственного агентства резерва Украины, что может привести к полной остановке работы Госрезерва, заявляют в пресс-службе Агентства.

"В результате захвата было изувечено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19. Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", - говорится в заявлении пресс-службы Госрезерва, обнародованном в четверг днем.

В пресс-службе отмечают, что здание Госрезерва является режимным объектом и попасть внутрь возможно исключительно по электронным пропускам, а неизвестные ворвались в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство.

"На просьбы охраны не нарушать режим каратнина и покинуть помещение, они категорически отказались и вызвали патруль полиции. Неизвестно зафиксировал ли патруль нарушение неизвестными запрета собираться больше 10 человек, тем более в помещении менее 40 м.кв", - рассказали в Госрезерве.

В пресс-службе рассказали, что после отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина. Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет руководителя агентства.

"На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к главе Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски. В свою очередь им было сообщено, что ящик для обращений находится на первом этаже и вовсе не обязательно вторгаться в помещение, которое является режимным объектом", - говорится в сообщении.

Что касается масок, то в прессс-службе отмечают, что Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс. масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.

"В то время, когда страна требует максимальной сплоченности и слаженности действий с целью уменьшения последствий эпидемии COVID-19, некоторые политические партии пытаются получить политические дивиденды, выступая заказчиками подобных провокаций. Попытки втянуть Государственное агентство резерва Украины в свои политические игры, использовав в своих интересах, продолжаются в течение последних трех месяцев, но особую циничность они приобрели сегодня", - заявляют в Госрезерве.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает информацией о данном происшествии от правоохранительных органов.

Теги: #провокации #госрезерв
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