Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Песок, Павлополя и Авдеевки

Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга, украинские военные не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня утром оккупанты провели 4 обстрела на Донецком направлении. В частности, после 6 выпустили 3 мины 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у населенного пункта Пески, а около 7 - 6 мин 120-го калибра по защитникам Павлополя", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, утром противник дважды обстрелял позиции украинских войск на подступах к н.п. Авдеевка. Также вражеский станковый противотанковый гранатомет раздавался со стороны оккупированного н.п. Каштанового.

Так, военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника, применяя не запрещенное договоренностями вооружение.

"За текущие сутки потерь в рядах украинских войск нет", - добавили в ведомстве.