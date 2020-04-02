Посольство США отдает должное бойцам ВСУ, воюющим на Донбассе, несмотря на угрозу коронавируса

Посольство США в Украине отдает должное солдатам, которые продолжают защищать суверенитет Украины, несмотря на угрозу коронавируса и гордится сотрудничеством с Вооруженными силами Украины.

"Сегодня мы отдаем должное солдатам, которые продолжают защищать суверенитет Украины, несмотря на угрозу коронавируса. Мы гордимся нашим сотрудничеством с Вооруженными силами Украины в наращивании их способности сдерживать агрессию", - говорится в сообщении посольства США в Twitter в четверг.