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12:58 02.04.2020

Посольство США отдает должное бойцам ВСУ, воюющим на Донбассе, несмотря на угрозу коронавируса

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Посольство США отдает должное бойцам ВСУ, воюющим на Донбассе, несмотря на угрозу коронавируса

Посольство США в Украине отдает должное солдатам, которые продолжают защищать суверенитет Украины, несмотря на угрозу коронавируса и гордится сотрудничеством с Вооруженными силами Украины.

"Сегодня мы отдаем должное солдатам, которые продолжают защищать суверенитет Украины, несмотря на угрозу коронавируса. Мы гордимся нашим сотрудничеством с Вооруженными силами Украины в наращивании их способности сдерживать агрессию", - говорится в сообщении посольства США в Twitter в четверг.

Теги: #всу #сша #оос #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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