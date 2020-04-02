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12:48 02.04.2020

Кличко: в Киеве 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, всего 161 заболевший

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Кличко: в Киеве 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, всего 161 заболевший

В Киеве количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 29, всего болеет 161 чел., один умер, 12 выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"За минувшие сутки еще 29 новых случаев, количество киевлян с подтверждённых коронавирусом - 161 чел. К сожалению, один случай летальный", - сказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, из новых подтвержденный случаев – 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, а также 10 женщин - от 36 до 62 лет. "70-летний мужчина, к сожалению, скончался", - добавил мэр.

Кличко сообщил, что из новых заболевших госпитализировано 18 киевлян, 11 чел. лечатся дома, на самоизоляции.

"12 пациентов, большая часть которых лечились в Александровской больнице, уже выписаны домой, они выздоровели", - добавил городской голова.

Он также рассказал, что всего экспресс-тестами проверены на коронавирус почти 2,2 тыс. чел. В настоящее время исследуются 404 образца.

Мэр напомнил, что Киев начал тестирование на коронавирус всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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