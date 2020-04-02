Мэр Киева призывает Минздрав включить медиков "скорой" в категорию для дополнительных выплат в условиях коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко призывает Министерство здравоохранения Украины безотлагательно включить работников "скорой помощи" в категорию медиков, которым положены дополнительные выплаты в связи с работой в условиях пандемии коронавируса.

"Сегодня во многих регионах возмущены медики - работники "скорой помощи" -правительство не внесло их в перечень категорий медиков по выплатам за работу в этих условиях. Я обращаюсь к Министерству охраны здоровья немедленно исправить эту ошибку и внести работников "скорой помощи" в категорию тех, кому сделают доплату за март", - заявил Кличко в четверг в ходе онайн-брифинга.

Он заверил: "Что касается Киева. В столице медики "скорой" получат доплаты, на это город выделил дополнительные средства".

По его словам, в целом на доплаты всем медикам, которые работают в условиях коронавируса, столица дополнительно выделила 894 млн грн.