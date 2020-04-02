МККК в Украине готов посещать задержанных на неподконтрольных территориях, если будет предоставлен такой доступ

Международный комитет Красного креста в Украине готов посещать лиц, находящихся в местах лишения свободы на неподконтрольной правительству Украины территории, как только им будет предоставлен такой доступ, сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко.

"Да, мы готовы к тому, чтобы выполнить эту работу. Это действительно наша работа, у нас есть люди, которые готовы посещать места содержания под стражей, и они уже делают это на территории, подконтрольной правительству Украины. И в общем нас вполне удовлетворяет тот доступ, который мы имеем в места содержания под стражей на подконтрольной территории", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Власенко заверил, что если МККК в Украине будет предоставлен доступ к людям на неподконтрольных территориях, задержанным в связи с конфликтом, организация сразу будет готова выполнить эту миссию, о которой говорили на последнем саммите "нормандской четверки".

Кроме того, он обратил внимание на то, что на прошлой неделе на Донбассе были определенные обострения, и гражданское население пострадало от ведения боевых действий.

"И, конечно, это нас тревожит, и мы обращаем внимание сторон на то, что они должны соблюдать международное гуманитарное право, а объекты критической гражданской инфраструктуры не должны быть объектами ведения боевых действий и становиться военной мишенью, так как от их работы зависит жизнь людей, проживающих на тех территориях", - добавил Власенко.



Полный текст интервью с Власенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".