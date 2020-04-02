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12:26 02.04.2020

Zakaz.ua бесплатно доставит 1000 продуктовых наборов пожилым киевлянам

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Zakaz.ua бесплатно доставит 1000 продуктовых наборов пожилым киевлянам

Киев. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Сервис доставки продуктов Zakaz.ua в апреле приобщается к социальной инициативе Департамента соцполитики Киевской городской государственной администрации, которая призвана обеспечить товарами первой необходимости наиболее уязвимых киевлян, в частности пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Как сообщается на странице компании в соцсети Facebook, на доставку 1000 продуктовых наборов для людей, находящихся в зоне риска, будет выделено 1млн грн. В продуктовый набор будет входить самое необходимое: хлеб, крупы, масло, молочные и мясные продукты, сладости, овощи, фрукты, а также средства личной гигиены.

Цель акции - обезопасить наиболее уязвимые к заболеванию категории жителей столицы от излишнего риска и помочь им следовать рекомендациям Минздрава о самоизоляции.

"Для многих из нас необходимость самоизоляции создает неудобства, но есть те, кому эти неудобства преодолевать гораздо сложнее. Одинокие люди почтенного возраста, тяжело больные, люди с ограниченными возможностями сегодня наиболее уязвимы, потому что каждый поход в магазин для них - это риск инфекционной болезни, в том числе коронавируса. В таких кризисных ситуациях мы должны поддерживать друг друга, поэтому рады взять на себя небольшую часть рутины дедушки или бабушки. Приглашаем всех поддержать тех, кто сейчас нуждается в этом больше всего", - комментирует CEO Zakaz.ua Андрей Курский.

"Замечательно, что бизнес проявляет инициативу и готов помогать не словом, а делом! Мы готовы активно содействовать этой программе, ведь имеем в Киеве очень много людей, которые сегодня, как никогда, нуждаются в поддержке. Такие благотворительные акции позволяют не только помочь с продуктами первой необходимости малоимущим и одиноким людям преклонного возраста, но и придать им уверенности в завтрашнем дне!" – отметил в свою очередь представитель Киевского волонтерского штаба в противодействии COVID-19 Игорь Лиски.

Zakaz.ua - лидер на рынке доставки продуктов питания в Украине, которая предоставляет услуги заказа и доставки от крупнейших розничных продуктовых сетей.

Теги: #zakaz
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