На КПВВ и блокпостах Донбасса развернуты подразделения РХБ-защиты во избежание распространения коронавируса

В районе проведения операции Объединенных сил усиливают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"В частности, штатными и внештатными подразделениями РХБ (радиационной, химической и бактериологической – ИФ) защиты на основных блокпостах в местах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областей и наиболее интенсивного трафика в регионе развернуто более полусотни пунктов специальной обработки техники", - сообщает в четверг пресс-центр ООС в соцсети "Фейсбук".

На указанных пунктах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. В первую очередь обрабатываются места наиболее вероятного контакта с руками человека - поручни, ручки, двери, окна, люки и т.д.

Аналогичная обработка техники проводится и на КПП при въезде в места дислокации или выполнения задач частями и подразделениями из состава ООС.

"Благодаря подобным своевременным и эффективным мерам в настоящее время удалось предотвратить распространение опасной инфекции среди военнослужащих. В настоящее время случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-центре ООС.