В Греции оцепили лагерь с мигрантами после выявления более 20 случаев заражения COVID-19

Лагерь с мигрантами под Афинами оцеплен после выявления 21 случая заражения COVID-19 среди его жителей, сообщает в четверг газета "Катимерини".

"С сегодняшнего дня и на две недели объект изолирован", - говорится в заявлении министерства по вопросам миграции.

Вход и выход на территорию лагеря будет запрещен в течение этого срока. Продукты питания туда будут доставлять.

Новый тип коронавируса в лагере выявили после того, как одна из его жительниц, вероятно, прибывшая из одной из африканских стран, попала в больницу в Афинах. Эта женщина была беременной и родила ребенка в больнице, затем у нее взяли анализы на COVID-19, которые подтвердили у нее заражение.

После этого тестировать на коронавирус стали остальных жителей лагеря, из 63 вирус выявили у 21 человека. У всех зараженных заболевание протекает без симптомов.

Всего в Греции выявили 1415 случаев заражения, 50 человек скончались.