Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию отремонтированных и модернизированных БМП

Госпредприятие "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБТЗ, входит в состав ГК "Укроборонпром"), 30 марта передало Министерству обороны Украины очередную партию из 7 отремонтированных и модернизированных боевых машин пехоты, из них 5 единиц БМП-1 и 2 единицы БМП-2.

"Работники предприятия возобновили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и тому подобное. Ремонтные работы осуществлены в рамках договора на выполнение государственного оборонного заказа, который был заключен осенью 2018г сроком на 2 года", - сообщает в четверг утром пресс-служба "Укроборонпрома".

Директор ЖБТЗ Алексей Жуковец подчеркнул, что даже в условиях карантина предприятие вовремя выполнило свои обязательства в соответствии с действующими стандартами качества.

"Уже вторую неделю мы работаем в особом режиме в связи с карантином и режимом чрезвычайной ситуации в стране. Как и на других предприятиях Укроборонпрома, на ЖБТЗ действует строгий режим соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий, работники завода обеспечены средствами личной защиты, ведем постоянное информирование о том, как снизить риски заболевания коронавирусом. Ради сохранения здоровья работников, сейчас для выполнения ГОЗ используются только те специалисты, которые являются критически важными на своих участках", - сообщил Жуковец.

В режиме работы предприятия будут учтены дальнейшие рекомендации Кабинета министров Украины, в соответствии с изменениями эпидемиологической ситуации в стране.

ГП "Житомирский бронетанковый завод" занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, БРДМ, БТР, а также машин на их базе.