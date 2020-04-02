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10:53 02.04.2020

Во Львовской области пятеро заразившихся коронавирусом находятся в очень тяжелом состоянии

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Во Львовской области пятеро заразившихся коронавирусом находятся в очень тяжелом состоянии

12 случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы во Львовской области по состоянию на 8:00 четверга, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"На 08.00 на Львовщине подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел… В нашей инфекционной больнице сейчас находятся 38 человек, 5 – в очень тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ", – цитируют в пресс-службе Садового.

Мэр также рассказал, что во Львове тестируют всех работников коммунальных и социальных служб при помощи экспресс-тестов, а в случае подозрения на заражение, проводят ПЦР-тесты в лабораториях.

Теги: #садовый #львовская_область
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