SkyUp изучает возможность продолжения выполнения спецрейсов, консервацию самолетов на период простоя не планирует

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) изучает возможность продолжения выполнения эвакуационных рейсов с обязательной обсервацией пассажиров.

"В настоящее время мы изучаем возможность продолжения выполнения эвакуационных рейсов с обязательной обсервацией пассажиров этих рейсов на основании новых постановлений Кабмина от 29 марта 2020 года. Поскольку, по данным МИД, за рубежом находится еще более 11 тыс. граждан, желающих вернуться в Украину", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в авиакомпании.

SkyUp также отмечает, что ранее компания планировала в апреле-мае поставить четыре самолета на плановое техническое обслуживание. Сейчас же этот период как раз совпадает с периодом простоя из-за карантина. Поэтому на сегодняшний день консервация самолетов не планируется.

Отвечая на вопрос об ожидаемых убытках, в компании ответили, что в настоящее время SkyUp сконцентрирована на изучении возможности вернуть украинских граждан домой и перевозить гуманитарные грузы.

"Это не прибыльное дело, однако, это то, что в том числе помогает компании держаться. Убытки можно будет объективно оценивать после завершения ситуации в мире", - сообщили в авиакомпании.

По данным SkyUp, в настоящее время их служба поддержки получает на горячую линию, электронную почту и страницы в соцсетях до 3 тыс. запросов с разными обращениями от пассажиров, что "в разы больше, чем это физически можно обработать".

Как сообщалось, SkyUp за девять дней спецрейсами вернула домой почти 19 тыс. украинцев, еще более 2 тыс. украинцев и иностранцев отправила в страны их проживания.