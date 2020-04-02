События

10:15 02.04.2020

Количество заразившихся коронавирусом в Украине превысило 800

2 мин читать
Количество заразившихся коронавирусом в Украине превысило 800

По состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев", - говорится в опубликованной в четверг утром на странице Минздрава в соцсети Фейсбук информации.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 51 случай;

- Волынская область - 10 случаев;

- Днепропетровская область - 10 случаев;

- Донецкая область - 7 случаев;

- Житомирская область - 6 случаев;

- Закарпатская область - 1 случай;

- Запорожская область - 19 случаев;

- Ивано-Франковская область - 74 случая;

- Кировоградская область - 7 случаев;

- г.Киев - 160 случаев;

- Киевская область - 64 случая;

- Львовская область - 11 случаев;

- Луганская область - 3 случая;

- Одесская область - 14 случаев;

- Полтавская область - 5 случаев;

- Ровенская область - 19 случаев;

- Сумская область - 26 случаев;

- Тернопольская область - 106 случаев;

- Харьковская область - 1 случай;

- Херсонская область - 4 случая;

- Хмельницкая область - 6 случаев;

- Черновицкая область - 143 случая;

- Черкасская область - 54 случая;

- Черниговская область - 3 случая.

"Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют", - отмечают в Минздраве.

Также по состоянию на утро 2 апреля в ЦОЗ поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего же с начала года поступило 3834 таких сообщения.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 02.04.2020
МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

11:12 02.04.2020
В Греции оцепили лагерь с мигрантами после выявления более 20 случаев заражения COVID-19

В Греции оцепили лагерь с мигрантами после выявления более 20 случаев заражения COVID-19

11:07 02.04.2020
Половина бизнеса способна продержаться еще месяц карантина - опрос СУП

Половина бизнеса способна продержаться еще месяц карантина - опрос СУП

10:23 02.04.2020
SkyUp изучает возможность продолжения выполнения спецрейсов, консервацию самолетов на период простоя не планирует

SkyUp изучает возможность продолжения выполнения спецрейсов, консервацию самолетов на период простоя не планирует

10:13 02.04.2020
Мир потерял равновесие из-за пандемии коронавируса, 2020 - потерянный год - Saxo Bank

Мир потерял равновесие из-за пандемии коронавируса, 2020 - потерянный год - Saxo Bank

10:01 02.04.2020
Американский джазмен Эллис Марсалис мл. скончался от осложнений, вызванных Covid-19

Американский джазмен Эллис Марсалис мл. скончался от осложнений, вызванных Covid-19

09:53 02.04.2020
В ВСУ - первый случай инфицирования коронавирусом у врача Хмельницкого военного госпиталя

В ВСУ - первый случай инфицирования коронавирусом у врача Хмельницкого военного госпиталя

09:35 02.04.2020
В Кременчуге подтверждены 2 новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии

В Кременчуге подтверждены 2 новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии

09:28 02.04.2020
В Литве выявили 649 случаев заражения коронавирусом

В Литве выявили 649 случаев заражения коронавирусом

09:28 02.04.2020
Китай предлагает зарубежным странам присоединиться к испытанию вакцины, которая разрабатывается в КНР

Китай предлагает зарубежным странам присоединиться к испытанию вакцины, которая разрабатывается в КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

В ВСУ - первый случай инфицирования коронавирусом у врача Хмельницкого военного госпиталя

Херсон закрывают на карантин из-за подтвержденного первого случая заражения коронавирусом

Кабмин намерен ввести более жесткие меры безопасности на период карантина

В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию отремонтированных и модернизированных БМП

Во Львовской области пятеро заразившихся коронавирусом находятся в очень тяжелом состоянии

Трубопровод для прокачки спирта из Приднестровья в Украину выявлен на границе с Молдовой

В Киеве выявили подпольное игорное заведение с посетителями

Число жертв коронавируса в США увеличилось за сутки более, чем на тысячу человек

В Украине лабораторно подтверждены 125 случаев заболевания коронавирусом

В Хмельницкой области горел бывший сахарный завод

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое украинских военных

Парк Гранд-Каньон закрыли в США из-за коронавируса

Денисова просит глав институтов по защите прав человека Греции и Бангладеша о защите заключенных украинцев в греческих тюрьмах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА