События

10:01 02.04.2020

Американский джазмен Эллис Марсалис мл. скончался от осложнений, вызванных Covid-19

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Американский джазмен Эллис Марсалис мл. скончался от осложнений, вызванных Covid-19

Американский джазовый музыкант Эллис Марсалис-младший скончался в возрасте 85 лет в Луизиане от осложнений после заражения новым типом коронавируса, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его родственников.

"Пневмония стала истинной причиной его кончины. Но это была пневмония, вызванная Covid-19", - сказал сын музыканта Эллис Марсалис III.

Он добавил, что приехал из Балтимора в Луизиану в минувшие выходные, чтобы побыть с отцом. По его словам, другие члены семьи также находились рядом с ним в больнице, куда он был госпитализирован после выявления у него коронавируса.

Эллис Марсалис считается легендарным джазменом, он родился в Новом Орлеане и провел там большую часть своей жизни. Он выпустил более 15 альбомов. Четверо из его шести сыновей также стали джазменами.

Ранее вследствие заражения коронавирусом скончались и другие известные актеры и музыканты. В частности, из жизни ушел музыкант Адам Шлезингер, который был основателем рок-групп Fountains Of Wayne и Ivy, а также певец и обладатель премии Grammy Джо Диффри. Среди жертв - и известный камерунский джазовый саксофонист Эмманюэль (Ману) Дибанго.

Теги: #сша #марсалис #коронавирус
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