В ВСУ - первый случай инфицирования коронавирусом у врача Хмельницкого военного госпиталя

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован один случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19 у врача Хмельницкого военного госпиталя, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 7:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19… Сотрудник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом – пневмония", - сообщаеся на странице в "Фейсбук".

В тот же день методом ПЦР у врача диагностировано заболевание COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава, ее состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих). Все они осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.

Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) - 140 чел. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 72 чел.

Как сообщалось, 1 апреля в Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправлены на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Так, согласно данным Министерства здравоохранения, у врача одной из больниц г.Хмельницкого с помощью ПЦР-теста подтверждено заболевание COVID-19. Во время исследования цепи контактных лиц было выяснено, что он работает по совместительству на 50% ставки в Хмельницком военном госпитале.

"Сейчас 10 сотрудников Хмельницкого военного госпиталя, имевших контакт с указанным лицом, сделали ПЦР-тесты, их отправили на обсервацию", - добавили медики.