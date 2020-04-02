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09:42 02.04.2020

В Киеве выявили подпольное игорное заведение с посетителями

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В Киеве выявили подпольное игорное заведение с посетителями

Правоохранители Киева пресекли преступную деятельность группы лиц, которые организовали незаконное функционирование игорного заведения на территории Днепровского района столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"Так, в рамках расследования уголовного производства было выявлено подпольное игорное заведение, которое функционировало без каких-либо внешних опознавательных признаков, посетителей принимало по предварительному звонку. По результатам обыска в помещении, где происходила незаконная деятельность, обнаружено 18 ед. компьютерной техники. Предметы, которые использовались в преступной деятельности, изъяты", - сообщает в четверг утром пресс-служба прокуратуры Киева.

Однако, отмечают в ведомстве, несмотря на действия правоохранителей, через два дня указанное заведение вновь начало незаконную деятельность.

"По результатам повторного обыска было изъято еще 17 ед. компьютерной техники, а также зафиксировано пребывание в указанном заведении 10 лиц, что также является грубым нарушением режима карантина, установленного на территории Киева", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся первоочередные безотлагательные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

"Принимаются меры для наложения ареста на изъятое имущество, а также установление всех лиц, причастных к совершению этого преступления, для привлечения их к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

Теги: #игорный_бизнес #прокуратура
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