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09:35 02.04.2020

В Кременчуге подтверждены 2 новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии

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В Кременчуге подтверждены 2 новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии

В Кременчуге (Полтавская обл.) у двух женщин, контактировавших с прибившими из-за границы членами семьи, зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Сегодня поступили результаты ПЦР-анализов, которые мы направляли в Полтавский областной лабораторный центр МОЗ Украины. К сожалению, есть еще два лабораторно подтвержденных случая коронавируса в Кременчуге. Это мать и дочь, 76 и 55 лет соответственно", - написал Малецкий на странице в Фейсбуке..

Известно, что у женщин был контакт с прибывшими из-за рубежа сыном/братом и его женой, которые вернулись 10 марта из Венгрии.

Обе женщины заболели и были госпитализированы 24 марта в инфекционное отделение БИЛ "Кременчугская". Тестирование быстрыми тестами на COVID-19 дало отрицательный результат. ПЦР-тестирование подтвердило наличие у них коронавируса.

"Сейчас мать и дочь находятся в инфекционном отделении БИЛ "Кременчугская". Состояние матери врачами оценивается как тяжелое. Состояние дочери - относительно удовлетворительное", - добавил мэр.

По его словам, эпидемиологи вместе с семейными врачами уже отрабатывают контакты заболевших женщин. В случае необходимости контактные лица без признаков заболевания будут помещены на обсервацию в больницу восстановительного лечения.

Как сообщалось, 1 апреля, в Украине было лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Теги: #коронавирус #кременчуг
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