В Литве выявили 649 случаев заражения коронавирусом

В Литве, по данным на утро четверга, подтверждено 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны.

На сегодняшний день от коронавируса умерли восемь человек, семь человек выздоровели.

В стране проверено 15 635 проб на коронавирус.

Вильнюс. 2 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - В Литве, по данным на утро четверга, подтверждено 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны.

На сегодняшний день от коронавируса умерли восемь человек, семь человек выздоровели.

В стране проверено 15 635 проб на коронавирус.