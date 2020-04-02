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09:28 02.04.2020

В Литве выявили 649 случаев заражения коронавирусом

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В Литве выявили 649 случаев заражения коронавирусом

В Литве, по данным на утро четверга, подтверждено 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны.

На сегодняшний день от коронавируса умерли восемь человек, семь человек выздоровели.

В стране проверено 15 635 проб на коронавирус.

Вильнюс. 2 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - В Литве, по данным на утро четверга, подтверждено 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны.

На сегодняшний день от коронавируса умерли восемь человек, семь человек выздоровели.

В стране проверено 15 635 проб на коронавирус.

Теги: #коронавирус #литва
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