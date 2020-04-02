В Литве выявили 649 случаев заражения коронавирусом
В Литве, по данным на утро четверга, подтверждено 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны.
На сегодняшний день от коронавируса умерли восемь человек, семь человек выздоровели.
В стране проверено 15 635 проб на коронавирус.
Вильнюс. 2 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - В Литве, по данным на утро четверга, подтверждено 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны.
На сегодняшний день от коронавируса умерли восемь человек, семь человек выздоровели.
В стране проверено 15 635 проб на коронавирус.