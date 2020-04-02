События

08:28 02.04.2020

Число жертв коронавируса в США увеличилось за сутки более, чем на тысячу человек

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Количество умерших людей от коронавируса в США выросло за сутки более, чем на тысячу, на данный момент известно от 5 116 летальных исходах, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий подобную статистику.

Накануне сообщалось о более 4 тыс. заболевших, которые стали жертвами СOVID-19, почти 1,5 тыс. из них умерли в Нью-Йорке.

Единственный штат, где пока не сообщалось ни об одном случае смерти, - Вайоминг.

По данным университета, всего в США на данный момент зафиксировано 215 тыс. 417 случаев заражения вирусом. Сейчас это самый высокий показатель в мире. На втором месте - Италия (более 110 тыс. случаев), на третьем - Испания (более 104 тыс.).

Как минимум 8,5 тыс. человек в США полностью выздоровели, отмечает университет.

Теги: #число #сша #жертвы #вирус
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