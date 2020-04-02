В Украине лабораторно подтверждены 125 случаев заболевания коронавирусом

В Украине лабораторно подтверждены 125 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в 18 областях, а также в Киеве и Донецке, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 22:00 1 апреля в течение суток лабораторно подтверждено 125 случаев заболевания коронавирус COVID-19, а именно: Черновицкая - 39, г.. Киев - 26, Ивано-Франковская - 10, Тернопольская - 8, Киевская - 7, Запорожская - 6, Львовская - 5, Ровенская - 4, Волынская - 3, Хмельницкая - 3, Полтавская - 3, Винницкая - 2, Одесская - 2, Черкасская - 2, Днепропетровская - 1, Донецк - 1, Житомирская - 1, Кировоградская - 1 и Черниговская - 1", - сказано в сообщении.

В частности, в течение суток умерло 3 человека, двое в Ивано-Франковской области и один в Черновицкой. Выписано после лечения 2 человека в Запорожской области.