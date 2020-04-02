В Хмельницкой области горел бывший сахарный завод

В Хмельницкой области на территории бывшего сахарного завода произошел пожар соломы в тюках, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"31 марта в 19:25 в с. Клубовка Изяславского района на территории бывшего сахарного завода возник пожар соломы в тюках. 1 апреля в 5:25 пожар локализован на площади 5 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 40 человек. и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 35 человек личного состава и 6 единиц техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.