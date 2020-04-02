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06:33 02.04.2020

Парк Гранд-Каньон закрыли в США из-за коронавируса

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Национальный парк Гранд-Каньон объявил о своем закрытии из-за вспышки коронавируса в США.

"Сегодня (в среду - ИФ) Служба национальных парков получила письмо от главы Департамента здравоохранения и социальных служб и главного санитарного врача округа Коконино с рекомендацией полностью закрыть национальный парк Гранд-Каньон. Получив эту просьбу (...) мы приняли решение немедленно закрыть парк до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении, размещенном на сайте нацпарка.

Парк призвал людей воспользоваться цифровыми средствами для изучения Гранд-Каньона, в том числе виртуальными турами.

Гранд-Каньон является одним из старейших нацпарков США, расположен в штате Аризона. На территории парка расположен Большой каньон реки Колорадо - одно из признанных природных чудес света.

В настоящий момент в Аризоне зафиксировано 1413 случаев заражения коронавирусом и 29 летальных исходов.

Теги: #сша #парк #закрытие
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