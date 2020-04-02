Денисова просит глав институтов по защите прав человека Греции и Бангладеша о защите заключенных украинцев в греческих тюрьмах

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 просит омбудсмена Греческой Республики Андреаса Поттакиса и президента организации по правам человека Бангладеша Абрара Одхикара о содействии в защите прав заключенных в греческих исправительных учреждениях украинцев.

"Обращаюсь к омбудсмену Греческой Республики Андреаса Поттакиса и президенту организации по правам человека Народной Республики Бангладеш господину Абрару Одхикару с просьбой защитить права заключенных граждан Украины, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и минимальными стандартным правилам обращения с заключенными, одобренными экономическим и социальным Советом ООН", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

В частности, она просит председателей институтов по защите прав человека Греции и Бангладеша способствовать обеспечению надлежащих условий содержания и оказания квалифицированной медицинской помощи в соответствии с международными стандартами и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Прошу содействовать рассмотрению и принятию компетентными органами их государств решений об освобождении из мест несвободы заключенных граждан Украины, которые уязвимы к инфекционным заболеваниям, и таких, которые стали на путь исправления и, пока, не представляют общественной опасности для окружающих", - подчеркнула украинский омбудсмен.

Она отметила, что в греческих исправительных учреждениях, где удерживают в заключении более 100 граждан Украины, нет средств для дезинфекции рук и одежды, а помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, установлении ограничения на доставку лекарств, средств гигиены, пищевых продуктов и питьевой воды.

Также, по ее словам, в тюрьме г.Касимпур Народной Республики Бангладеш отсутствует возможность получить квалифицированную медицинскую помощь и необходимые лекарственные препараты, заключенные не обеспечены питьевой водой, качественным питанием, сезонным одеждой и вещами первой необходимости, что свидетельствует о грубом нарушении международных норм поведения с заключенными.

"В "Перечне принципов, касающихся обращения с лицами, находящимися в условиях несвободы, в контексте пандемии коронавирусной инфекции", принятых 20 марта 2020 года Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания рекомендовано освободить от мест лишения свободы осужденных, которые являются наиболее уязвимыми к заболеванию", - подчеркнула украинский омбудсмен.