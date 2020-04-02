Херсон закрывают на карантин из-за подтвержденного первого случая заражения коронавирусом

В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией у 42-летнего мужчины, в связи с этим на въездах и выездах из города установят пять блокпостов, сообщил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков в Фейсбуке.

"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавирус. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус", - сказал зампредседателя в видеообращении.

По его словам, семью больного отправили на обсервацию. Также изолировали врачей, контактировавших с инфицированным. В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.

Кроме того, по его словам, в полночь со среды на четверг город закроют на карантин. На въездах и выездах из города установят 5 блокпостов.

Замглавы убедительно просит херсонцев оставаться дома и сохранять спокойствие.

В свою очередь председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил о трех новых случаях COVID-19, один из которых оказался летальным.

"В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - написал Гусев на странице в Facebook.

В то же время, глава ОГА не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания.

Также он соощил, что состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику.

По словам Гусева, область уже получила значительную помощь от президента Украины Владимира Зеленского, предпринимателей и бизнесменов.

"Мы получили значительную часть помощи от президента Украины Владимира Зеленского, от предпринимателей и бизнесменов. И эта помощь будет только расти, но победа в этой борьбе сегодня зависит от каждого", - написал он.