События

01:58 02.04.2020

До 386 увеличилось число случаев заражения коронавирусом в Казахстане

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Еще шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане, общее число зараженных составило 386, сообщил республиканский оперативный штаб.

"Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 00:05 2 апреля в Казахстане. Зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Алматы - 4 случая, в Жамбылской области - 2 случая", - говорится в сообщении.

Таким образом, в стране подтверждены 386 случаев заражений коронавирусом, из них в Нур-Султане - 184, в Алматы - 90, в Кызылординской - 25, Акмолинской - 19, Атырауской - 16, в Карагандинской области - 15, в Алматинской области - девять, в Туркестанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях - по пять, в Актюбинской области - 4, в Шымкенте - 3, в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях - по два, в Мангистауской и Павлодарской - по одному. От Covid-19 вылечились 26 человек и трое скончались.

Теги: #рост #коронавирус #казахстан
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