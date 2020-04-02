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00:13 02.04.2020

Кабмин намерен ввести более жесткие меры безопасности на период карантина

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Кабмин намерен ввести более жесткие меры безопасности на период карантина

Правительство намерено ввести более жесткие меры безопасности на период карантина в связи с распространением коронавирусного заболевания Covid-19, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство считает необходимым введение более жестких требований на период карантина", - сказано в сообщении Шмыгаля в телеграмм-канале.

В частности, он отметил, что во время продолжающегося до 24 апреля включительно карантина по всей территории страны будет запрещено нахождение в общественных местах без маски или респиратора. Также будет запрещено перемещаться группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

Также отмечается, что детям до 16 лет без взрослых запрещено находиться в общественных местах. В том числе, под запретом посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибережных зон, кроме выгула домашних животных одним человеком или в случае служебной необходимости.

По словам премьера, также будет действовать запрет на посещение спортивных и детских площадок и проведение массовых мероприятий, в которых участвуют более 10 человек. Он подчеркнул, что исключением может быть мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

"Все другие нововведения будут проработаны с учетом предложений уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой и профильных министерств", - добавил Шмыгаль.

Теги: #усиление #меры_безопасности #украина #кабмин
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