В США выявлено уже более 200 тыс. случаев заражения COVID-19
В США количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 превысило отметку в 200 тыс., сообщает университет Джонса Хопкинса.
Согласно данным университета, по состоянию на 1 апреля в США диагностировано более 205 тыс. инфицированных, свыше 4,5 тыс. заразившихся скончались.
Таким образом, страна вышла на первое место в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19.
Отмечается, что эпицентром вспышки нового коронавируса стал штат Нью-Йорк - там количество случаев превышает 83 тыс., зафиксировано более 1,9 тыс. летальных исходов.
По подсчетам университета, на 100 тыс. жителей штата приходится 430 заразившихся COVID-19.
Как отмечают эксперты, эти цифры не отражают полной картины происходящего, так как бессимптомные случаи заражения или инфицированные, у которых наблюдается слабое проявление симптомов, не были диагностированы.