В Донецкой области подтвердили седьмой случай заражения коронавирусом

В Донецкой области лабораторно подтвердили седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у 67-летней жительницы Белозерска, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести, сообщил председатель областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Седьмой лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксировано в Донецкой области. 67-летняя жительница Белозерская контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Состояние больного вечер врачи оценивают как средней тяжести", написал глава обладминистрации на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что пострадавшую госпитализировали в инфекционную больницу Мирнограда.

Также глава обладминистрации сообщил о проведении в 14:00 четверга прямой трансляции на его официальной страинце в Фейсбуке, где он расскажет более подробно о ситуации с коронавирусом в области.