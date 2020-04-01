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22:40 01.04.2020

В Донецкой области подтвердили седьмой случай заражения коронавирусом

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В Донецкой области лабораторно подтвердили седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у 67-летней жительницы Белозерска, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести, сообщил председатель областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Седьмой лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксировано в Донецкой области. 67-летняя жительница Белозерская контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Состояние больного вечер врачи оценивают как средней тяжести", написал глава обладминистрации на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что пострадавшую госпитализировали в инфекционную больницу Мирнограда.

Также глава обладминистрации сообщил о проведении в 14:00 четверга прямой трансляции на его официальной страинце в Фейсбуке, где он расскажет более подробно о ситуации с коронавирусом в области.

Теги: #донецкая_область #коронавирус #украина
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