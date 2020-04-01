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22:27 01.04.2020

В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19

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В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19

Состоянием на 22.00 среды, 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 ", - говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья Украины в Фейсбук в среду вечером.

Как сообщается, всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине, а 13 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме.

"С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на новую коронавирусной инфекцией", - подчеркнулим в ЦОЗ.

Теги: #заболевшие #коронавирус #украина
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