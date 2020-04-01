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22:07 01.04.2020

Венедиктова намерена лично проконтролировать расследование дела о затонувшем в Одессе грузового танкера "DELFI"

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Венедиктова намерена лично проконтролировать расследование дела о затонувшем в Одессе грузового танкера "DELFI"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла под личный контроль расследование уголовного производства по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта судном "DELFI" 22 ноября 2019 года на одном из Одесских пляжей, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Мною взято это дело на личный контроль. Мы будем принимать меры по обеспечению судовладельцем компенсации расходов на повышение и удаления суда и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнения моря за его счет. Прокуратура приложит все усилия, чтобы не допустить необоснованных расходов из государственного бюджета на эти цели, поскольку ориентировочная цена подъема слишком высока - от 18 до 24 миллионов гривен", - цитирует пресс-служба заявление Венедиктовой.

Отмечается, что владелец судна до сих пор не принял меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта, на которые имел срок до 31 марта 2020 года.

Теги: #расследование #судно #украина #венедиктова
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