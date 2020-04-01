В Запорожской области зафиксировано 6 новых случаев COVID-19

В Запорожской области зафиксировано шесть новых случаев инфицирования коронавирусом, в то же время три человека вылечились от COVID-19, сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В течение суток зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все заболевшие коронавирусом изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пациентов легкой и средней тяжести.

Кроме того, на сегодняшний день в Запорожской области трое пациентов выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано.