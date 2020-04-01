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21:02 01.04.2020

Полиция установила лиц, ранивших на Закарпатье мужчину и отобравших у него 800тыс.грн наличных

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Полиция установила лиц, ранивших на Закарпатье мужчину и отобравших у него 800тыс.грн наличных

Правоохранители Закарпатской области установили личности напавших накануне утром в с.Яноши Береговского районе на местного жителя, ранивших его из огнестрельного оружия и отобравших сумку с наличными в размере более 800тыс. грн.

"Как выяснили полицейские, прибывшие по вызову, группа неизвестных, надев на себя верхнюю одежду с капюшонами и скрыв лицо медицинскими масками, вооружившись пистолетом с глушителем и раскладным ножом, на автомобиле "BMW", совершила нападение на местного жителя. Мужчина как раз выезжал из собственного двора. Преступники угрожали потерпевшему оружием, затем совершили серию выстрелов в его сторону, после чего забрали сумку с наличными в более 800тыс. грн и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь", - рассказали в среду в Отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Преступники, пытаясь скрыть следы преступления, сожгли машину, на которой передвигались во время совершения преступления.

Вместе с тем, добавляют в полиции, оперативникам удалось установить причастных лиц. Речь идет о двух мужчинах - жителях города Мукачево и Иршавского района.

Данным лицам под процессуальным руководством Береговской прокуратуры объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 - п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений.

"Сейчас оперативники принимают все необходимые меры для задержания подозреваемых", - добавили в облуправлении полиции.

Теги: #нападение #закарпатье #полиция
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