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20:50 01.04.2020

Зеленский и Эрдоган удовлетворены реализацией их договоренностей по поддержке крымских татар

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Зеленский и Эрдоган удовлетворены реализацией их договоренностей по поддержке крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждение незаконной аннексии Крыма, а также поддержку крымских татар.

"В этой связи президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи 3 февраля этого года, в частности, о строительстве жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Как сообщалось, 3 февраля во время визита в Киев Эрдоган сообщил, что власти Турции приняли решение об обеспечении жильем около 500 семей крымских татар.

"Мы затронули темы национальных меньшинств, таких как гагаузы. После захвата Крыма, после незаконной аннексии Крыма крымские татары были вынуждены оставить свою родину, и мы следим за этим процессом. Мы будем продолжать помогать крымским татарам", - сказал он на встрече с Зеленским в феврале.

Теги: #турция #президенты #крымские_татары
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