Эрдоган заверил Зеленского, что в ближайшее время будет решена ситуация с украинскими перевозчиками на турецко-болгарской границе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили решение вопроса с проблемами у украинских перевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию.

"Отдельно обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручения и ситуация в ближайшее время будет решена", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.