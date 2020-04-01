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20:37 01.04.2020

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 78 человек, среди которых 5 детей

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В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 78 человек, среди которых 5 детей

Число заболевших коронавирусной болезнью в Монастырисском районе Тернопольской области увеличилось до 78 человек, сообщил глава Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.

"По состоянию на 20:00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом - 78 человек (…) В их числе медперсонала - 32 (10 врачей, 14 медсестер, 8 мл. медсестер), 5 детей, 3 госслужащие, 2 полицейские, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель, 1 спасатель ГСЧС, 1 председатель ОТГ", - написал Дронь на странице в Фейсбуке.

По его словам, в районном госпитале на данный момент находятся 18 больных (4 - тяжелая форма, 14 - средняя). Также в Тернопольской больнице находится 8 человек (4 – средняя форма, 4 – легкая).

Теги: #коронавірус #тернопільська_область
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