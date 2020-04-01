События

20:31 01.04.2020

В ВСУ сократится 17 генеральских должностей, предположил Хомчак

1 мин читать
В ВСУ сократится 17 генеральских должностей, предположил Хомчак

В процессе реформы в Вооруженных силах Украины сократятся 17 генеральских должностей, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Предполагаю, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей", - сказал он в интервью информагентству Минобороны Украины "АрмияINFORM", опубликованном в среду.

Кроме того, Хомчак отметил, что в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.

"Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный - генерал. К сожалению, не все депутаты к военным готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашем историческом наследии, так и на мировой практике", - пояснил он.

Теги: #всу #реформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 01.04.2020
Зеленский подписал закон о внесении изменения в госбюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

Зеленский подписал закон о внесении изменения в госбюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

10:16 01.04.2020
Среди военнослужащих ВСУ не зафиксировано ни одного случая коронавируса, 139 человек на изоляции

Среди военнослужащих ВСУ не зафиксировано ни одного случая коронавируса, 139 человек на изоляции

14:35 31.03.2020
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ в районе Красногоровки, Каменки и Опытного

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ в районе Красногоровки, Каменки и Опытного

18:39 30.03.2020
Боец ВСУ погиб, еще четверо пострадали с начала суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов

Боец ВСУ погиб, еще четверо пострадали с начала суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов

15:51 30.03.2020
Меры по противодействию коронавирусу не должны влиять на уровень готовности украинской армии – Зеленский на совещании с военным руководством

Меры по противодействию коронавирусу не должны влиять на уровень готовности украинской армии – Зеленский на совещании с военным руководством

10:17 30.03.2020
В ВСУ нет случаев заболевания Covid-19, на изоляции 164 человека

В ВСУ нет случаев заболевания Covid-19, на изоляции 164 человека

09:59 29.03.2020
В ВСУ подтвержденных случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, на изоляции 172 человека

В ВСУ подтвержденных случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, на изоляции 172 человека

20:58 28.03.2020
Начальник Генштаба ВСУ подчиняется главнокомандующему Вооруженных сил Украины – указ

Начальник Генштаба ВСУ подчиняется главнокомандующему Вооруженных сил Украины – указ

19:42 28.03.2020
Генштаб теперь подает Стратегический план применения Вооруженных сил на рассмотрение главкому ВСУ, руководствуется его приказами и директивами – указ

Генштаб теперь подает Стратегический план применения Вооруженных сил на рассмотрение главкому ВСУ, руководствуется его приказами и директивами – указ

18:29 28.03.2020
Двое военнослужащих ВСУ госпитализированы в результате 10 обстрелов на Донбассе в субботу – штаб ООС

Двое военнослужащих ВСУ госпитализированы в результате 10 обстрелов на Донбассе в субботу – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число заразившихся COVID-19 вскоре достигнет миллиона - гендиректор ВОЗ

Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

Зеленский призвал на фоне ситуации с коронавирусом не забывать о войне на востоке Украины

Зеленский подписал закон о внесении изменения в госбюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса

Число заразившихся COVID-19 вскоре достигнет миллиона - гендиректор ВОЗ

В Запорожской области зафиксировано 6 новых случаев COVID-19

Полиция установила лиц, ранивших на Закарпатье мужчину и отобравших у него 800тыс.грн наличных

Зеленский и Эрдоган удовлетворены реализацией их договоренностей по поддержке крымских татар

Эрдоган заверил Зеленского, что в ближайшее время будет решена ситуация с украинскими перевозчиками на турецко-болгарской границе

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 78 человек, среди которых 5 детей

В Турции за сутки скончались более 60 человек с коронавирусом - Минздрав

Порошенко: мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей и законтрактовали другие необходимые средства и аппаратуру

Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА